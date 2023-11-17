Легковушка влетела в рейсовый автобус в Новой Москве

В Новой Москве, в поселении Марушкинское, легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус № 889. По предварительным данным, водителю зажало ногу, а пассажирке стало плохо с сердцем, передал источник «360» в экстренных службах.
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