ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Кузнецов
    очень странный министр, вот против кого я бы проголосовалВолодин в Госдуме...
  • Сергей Федотов
    Если власть не хочет, пора самим наводить порядок. Гнать эту кишлачно-мастурбечную шоблу домой, к ишакам.Мариуполь против
  • Михаил Е
    Не волнуйтесь, всё устаканится. Кремль назначит нового губер-мэра. Переименует Мариуполис в Маристан. Всем кому полож...Мариуполь против

Не врать, не брать, совершенствоваться и побеждать! Основные мысли из выступления Белоусова в СФ

Не врать, не брать, совершенствоваться и побеждать! Основные мысли из выступления Белоусова в СФ

Буквально час назад Андрей Белоусов закончил своё интереснейшее выступление в стенах Совета Федерации (СФ), где закончил его такими словами: «Я всегда руководствовался железобетонным принципом: ошибиться можно – врать нельзя!».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
BV
Boris Voronin
Не врать и не брать!!! Ах как этого не хватает нашим власть имущим чиновникам в новом -СТАРОМ Правительстве...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх