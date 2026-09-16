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Царьград

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АвтоВАЗ подтвердил экологические стандарты до 2029 года

АвтоВАЗ подтвердил экологические стандарты до 2029 года

АвтоВАЗ подтвердил соответствие стандартам ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001 до 2029 года. Аудит, проведенный «Интерсертифика», отметил модернизацию оборудования и внедрение технологий.

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