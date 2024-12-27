В 2025 году резко снизится объем нового жилищного строительства

АЖ

Александр Жигилий

В аналитике есть так называемый мультипликационный эффект-это тот же принцип домино! Толкаешь что то одно в начале, а падает огромное количество за тем, толкая друг друга, так как зависимы друг от друга! Вот этот принцип домино уже запустил ЦБ, в угоду Западу и с помощью самого Кремля на собственном доверии к Наебулиной! В ближайшее время Россия сама получит сполна все, что создали Наебулина и Кремль, но Правительство уже не в силах будет с этим бороться целенаправленно, в комплексе, что бы победить! Мы получим то, о чем заранее предупреждали грамотные специалисты экономисты! Они были в своих прогнозах абсолютно правы,, пытались достучаться, в Кремль, но , увы, забыли, что в Кремле в первую очередь ценят ЛИЧНУЮ ПРЕДАННОСТЬ, А ПОТОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!; ОБВИНЯТ КОНЕЧНО ЗАТЕМ ЦБ, ЧТО БЫ С КРЕМЛЯ СНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НО УВЫ, УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ! КТО ПОРОДИЛ ЭТОГО МОНСТРА, ТО И ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ЕГО СОДЕЯННОЕ!!! ПОСЛЕ БОЯ КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ- ЛИБО КАК ПОРЯДОЧНЫЕ РАНЕЕ УХОДИЛИ ИЗ ЖИЗНИ, ЧТО ОЫ СМЫТЬ ПОЗОР, ЛИБО В ОТСТАВКУ!!! НО УВЫ, ЧЕСТНЫЕ ИГРЫ НЕ ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕЙ СИСТЕМЫ С ЕЕ &quot;НЕЧАЯННОЙ&quot; КОРРУПЦИЕЙ!!! СЛИШКОМ СЛАДКИЕ МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ И БОЛЬШОЙ СТРАХ ЗА ОТВЕТЫ ПЕРЕД НАРОДОМ, КОТОРОГО БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ДЕРЖАЛИ ЗА ДУРАКОВ И ПРОДОЛЖАЮТ ДЕРЖАТЬ