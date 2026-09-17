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Царьград

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Пассажиропоток пригородных поездов Кубани упал на 13% за лето

Пассажиропоток пригородных поездов Кубани упал на 13% за лето

За три летних месяца пригородными поездами в Краснодарском крае воспользовались 6,4 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года пассажиропоток сократился на 13%.

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