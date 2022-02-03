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Дель Потро перед турниром в Буэнос-Айресе: «Как здорово будет вас снова увидеть!»

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро продолжает готовиться к возвращению в тур на турнире в Буэнос-Айресе, который пройдет на следующей неделе.

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