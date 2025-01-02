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Окленд (WTA). 1/4 финала. Осака сыграет с Батист, Киз – с Таусон

Сетка турнира здесь. ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 30 декабря 2024 – 5 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094  Открытые корты, хард Четвертьфинал Бернарда Пера (США)  Робин Монтгомери (США) Дата проведения 3 января, 01.

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