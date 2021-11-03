В Латвии планируют использовать добровольцев для лечения от коронавируса

Договор о привлечении волонтеров к работе в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня по уходу за пациентами с коронавирусом заключила больница с общественной организацией «Латвийское объединение самаритян», 2 ноября сообщает LETA.
Договор о привлечении волонтеров к работе в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня по уходу за пациентами с коронавирусом заключила больница с общественной организацией «Латвийское объединение самаритян», 2 ноября сообщает LETA.
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