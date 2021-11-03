smi.today

1 679 подписчиков

В Латвии планируют использовать добровольцев для лечения от коронавируса

В Латвии планируют использовать добровольцев для лечения от коронавируса

Договор о привлечении волонтеров к работе в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня по уходу за пациентами с коронавирусом заключила больница с общественной организацией «Латвийское объединение самаритян», 2 ноября сообщает LETA.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх