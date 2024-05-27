ВС РФ растянут фронт и атакуют с неожиданного участка, а боевики ВСУ за сутки потеряли почти полтысячи солдат и пять складов с боеприпасами в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 27 мая 2024 года Юлия СоколоваЭкс-генпрокурор Украины Юрий Луценко выразил мнение, что Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) могут отложить активные наступательные действия до осени текущего года.