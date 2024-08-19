Неочевидные детали: что нужно знать, чтобы не отравиться арбузом

soylosan

Бред. Ягода не впитывает свинец на трассе при продаже - не долго она там лежит, а где она росла вы никогда не узнаете. Арбуз всегда лежит на земле. Никто его с поля не моет перед продажей. Так что у продавца он может лежать где угодно. Это задача покупателя его мыть. Ограничения по возрасту это еще более голимый бред. Там вода с сахаром. Все. и детям это еще вместе с сиськой дают. Могу оказаться грязными, могут не оказаться. Если мыть, то грязным ничего не будет, а кота в мешке покупать это дурость. Автору лучше вообще ничего не есть. Стерильных продуктов не бывает. Лечиться надо.