Именно в сезон продажи этой прекрасной ягоды многие люди покупают ее в магазинах и на рынках. Однако нужно придерживаться ряду рекомендаций, чтобы в один момент не оказаться на больничной койке.
Неочевидные детали: что нужно знать, чтобы не отравиться арбузом
Комментарии
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Людмила Свириденко
Автор в одном прав, арбузы лучше покупать в сентябре, даже август для них месяц так себе, они ещё недоспели.
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13 час.
soylosan
Бред. Ягода не впитывает свинец на трассе при продаже - не долго она там лежит, а где она росла вы никогда не узнаете. Арбуз всегда лежит на земле. Никто его с поля не моет перед продажей. Так что у продавца он может лежать где угодно. Это задача покупателя его мыть. Ограничения по возрасту это еще более голимый бред. Там вода с сахаром. Все. и детям это еще вместе с сиськой дают. Могу оказаться грязными, могут не оказаться. Если мыть, то грязным ничего не будет, а кота в мешке покупать это дурость. Автору лучше вообще ничего не есть. Стерильных продуктов не бывает. Лечиться надо.
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12 час.
Sema
Арбуз – это древняя культура о которой упоминается даже в Библии. Арбузы были одним из продуктов питания, о которых с грустью вспоминали в пустыне люди из разных народов и израильтяне после выхода из Египта. В Священном Писании говорится: «Как нам не хватает рыбы, которую в Египте мы ели даром, огурцов, арбузов, порея, лука и чеснока!» (Числа 11:5).
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11 час.
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