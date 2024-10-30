Габриэль Небуну подвергся нападению в центре столицы

Габриэль Небуну подвергся нападению неизвестных на улице, прямо в центре столицы. Об этом артист рассказал в интервью Дорину Галбену: «Я разговаривал по телефону с госпожой Зинаидой Жуля, когда в какой-то момент сзади на меня напали два человека.