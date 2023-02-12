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Сергей Торопов: «Зениту» важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА»

Форвард «Зенита» Сергей Торопов поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

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