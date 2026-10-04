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Газета.ру

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Мерц отверг позицию собственных граждан, недовольных помощью Украине

Мерц отверг позицию собственных граждан, недовольных помощью Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг позицию немецких граждан, которые выражают недовольство тем, что Берлин продолжает оказывать помощь Украине.

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