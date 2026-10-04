Мерц отверг позицию собственных граждан, недовольных помощью Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг позицию немецких граждан, которые выражают недовольство тем, что Берлин продолжает оказывать помощь Украине.
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