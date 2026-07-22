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Царьград

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Запад ждёт краха России по сценарию гибели СССР. "Где Советский Союз? Лёг и сгнил"

Запад ждёт краха России по сценарию гибели СССР. "Где Советский Союз? Лёг и сгнил"

Запад ждёт краха России по сценарию гибели СССР. О том, как в своё время рушилась большая страна, напомнил Леонид Крутаков: "Где Советский Союз? Лёг и сгнил".

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