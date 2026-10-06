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Во Франции украли созданную Дали обложку уникальной книги «Апокалипсис»

Во Франции украли созданную Дали обложку уникальной книги «Апокалипсис»

Во Франции похитили бронзовую обложку «Апокалипсиса святого Иоанна», созданную Сальвадором Дали. Она весит 150 кг и украшена золотом и драгоценными камнями.

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