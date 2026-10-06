Во Франции украли созданную Дали обложку уникальной книги «Апокалипсис»

Во Франции похитили бронзовую обложку «Апокалипсиса святого Иоанна», созданную Сальвадором Дали. Она весит 150 кг и украшена золотом и драгоценными камнями.
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