«Они могут взорвать любую часть России». От Байдена требуют решительных действий

К «Хромой утке» Джо Байдену обращаются с призывами стереть красные линии в отношениях с Россией. Президент Джо Байден должен использовать оставшееся время своего пребывания в Белом доме, чтобы усилить поддержку Украины против России, прежде чем его преемник примет присягу, считают пользователи социальных сетей, отреагировавшие на победу Дональда Трампа в ночь выборов.