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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Они могут взорвать любую часть России». От Байдена требуют решительных действий

К «Хромой утке» Джо Байдену обращаются с призывами стереть красные линии в отношениях с Россией. Президент Джо Байден должен использовать оставшееся время своего пребывания в Белом доме, чтобы усилить поддержку Украины против России, прежде чем его преемник примет присягу, считают пользователи социальных сетей, отреагировавшие на победу Дональда Трампа в ночь выборов.

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