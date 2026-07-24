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Aster DEX запустила бета-версию своего продукта Vault

Aster DEX запустила бета-версию своего продукта Vault

Aster DEX, бессрочная децентрализованная биржа BNB Chain, запустила бета-версию своего продукта Vault, функцию копиринга, которая позволяет пользователям получать доступ к активно управляемым стратегиям без необходимости выполнять отдельные сделки самостоятельно.

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