Aster DEX запустила бета-версию своего продукта Vault

Aster DEX, бессрочная децентрализованная биржа BNB Chain, запустила бета-версию своего продукта Vault, функцию копиринга, которая позволяет пользователям получать доступ к активно управляемым стратегиям без необходимости выполнять отдельные сделки самостоятельно.
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