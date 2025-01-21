Чтобы накопить на свой дом, челябинцам в среднем понадобится семь лет

Жителям Челябинской области, чтобы накопить на частный дом, понадобится в среднем 7,3 лет. Стоимость подобной недвижимости в регионе на данный момент составляет шесть миллионов 368 тысяч рублей, а средняя зарплата — 72 тысячи 215 рублей.