Чтобы накопить на свой дом, челябинцам в среднем понадобится семь лет

Жителям Челябинской области, чтобы накопить на частный дом, понадобится в среднем 7,3 лет. Стоимость подобной недвижимости в регионе на данный момент составляет шесть миллионов 368 тысяч рублей, а средняя зарплата — 72 тысячи 215 рублей.
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