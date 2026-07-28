До осени ситуация останется напряженной: АЗС начали смягчать ограничения на продажу бензина

Крупные сети автозаправок в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива. Эксперты считают, что полного снятия лимитов стоит ждать только после завершения сезона повышенного спроса – не раньше октября.
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