Спецслужбы Украины пытались заставить российского лётчика отравить товарищей

Российский лётчик, которого пытались завербовать спецслужбы Украины для угона вертолёта радиоэлектронной борьбыМи-8МТПР-1, рассказал, что его хотели заставить отравить экипажи других вертолётов, сообщили 11 ноября в ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии