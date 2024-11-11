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Спецслужбы Украины пытались заставить российского лётчика отравить товарищей

Спецслужбы Украины пытались заставить российского лётчика отравить товарищей

Российский лётчик, которого пытались завербовать спецслужбы Украины для угона вертолёта радиоэлектронной борьбыМи-8МТПР-1, рассказал, что его хотели заставить отравить экипажи других вертолётов, сообщили 11 ноября в ФСБ.

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