Спецслужбы Украины пытались заставить российского лётчика отравить товарищей

Российский лётчик, которого пытались завербовать спецслужбы Украины для угона вертолёта радиоэлектронной борьбыМи-8МТПР-1, рассказал, что его хотели заставить отравить экипажи других вертолётов, сообщили 11 ноября в ФСБ.