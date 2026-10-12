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Сокращение дефицита социального обеспечения стало главной целью PLFSS

Сокращение дефицита социального обеспечения стало главной целью PLFSS

Проект закона о финансировании системы социального обеспечения (PLFSS) включил в себя меры, направленные на сокращение дефицита социального обеспечения, 12 октября пишет французская газета Sud Ouest.

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