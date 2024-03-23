Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    наградить его обязательно надо. какой хороший человек растет.Герои. Мальчик из...
  • Николай Николаевич
    Первое-закрыть границы на въезд. На выезд-пожалуйста.Вражеская армия с...
  • татьяна неструева
    мальчик без   сомнения  поступил  правильно   а разве  мог по другому ?  а  вот где  были работники   центра  ?  или ...Герои. Мальчик из...

Да. Террористы бежали в сторону украинской границы...

  Ну  что  же,     таки   не  ИГИЛ (запрещёно  в  России),  а   УГИЛ (почему-то  ещё  не    запрещено   в  России.

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Комментарии
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В
Владимир
Задача всех мигрантов из Средней Азии - колонизировать Россию, создать здесь халифат и всех русских сделать рабами.
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23 час.
Н
Николай
&quot;...террористов ждал украинский спецназ. Потом, их тайно передали бы американцам...&quot; ХА-ХА-ХА!!! Их бы там же у лесочку и оприходовали!!!
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23 час.
radiofree RF
Так главный мулла России говорил,плодитесь и размножайтесь,земли у России много,создадим на территории России халифат.
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17 час.

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