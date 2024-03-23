Ну что же, таки не ИГИЛ (запрещёно в России), а УГИЛ (почему-то ещё не запрещено в России.
Да. Террористы бежали в сторону украинской границы...
Комментарии
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В
Владимир
Задача всех мигрантов из Средней Азии - колонизировать Россию, создать здесь халифат и всех русских сделать рабами.
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23 час.
Н
Николай
"...террористов ждал украинский спецназ. Потом, их тайно передали бы американцам..." ХА-ХА-ХА!!! Их бы там же у лесочку и оприходовали!!!
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23 час.
radiofree RF
Так главный мулла России говорил,плодитесь и размножайтесь,земли у России много,создадим на территории России халифат.
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17 час.
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