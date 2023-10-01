Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Остаточно прощавай!» политическому украинству

«Остаточно прощавай!» политическому украинству

Всегда утверждал и буду утверждать, что и нынешний киевский режим, погружающий украинских граждан в пучину нацистского безумия, и условно умеренные политики, которых ещё ошибочно называли «пророссийскими», — это две клешни одного и того же «лобстера».

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Комментарии
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Samarium
Намучаемся мы еще с этой х... украйной....Освобожденные области, где сейчас кипит работа,  это и не украина вовсе, а они были раньше и вернулись сейчас в состав России....
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5 час.
ВМ
Владимир Минаков
Любая власть цепляется за соломинку, пытаясь хоть на мгновение продлить своё пребывание на троне. Петлюра для того, чтобы успеть собрать свой поезд для драпания, послал в Круты три сотни курсантов с винтовками против  Красной армии... Эта власть в Киеве  тоже пытается отстоять своё право на трон на всю Украину...  А Россия, чтобы потом не было единого центра давления, принимает не всю территорию сразу, а разобщая по разным федеральным округам, чтобы занимались работой, а не противостоянием власти... У каждого свои задачи и пути их решения...
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1 час.

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