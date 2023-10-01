«Остаточно прощавай!» политическому украинству

Намучаемся мы еще с этой х... украйной....Освобожденные области, где сейчас кипит работа, это и не украина вовсе, а они были раньше и вернулись сейчас в состав России....

ВМ

Владимир Минаков

Любая власть цепляется за соломинку, пытаясь хоть на мгновение продлить своё пребывание на троне. Петлюра для того, чтобы успеть собрать свой поезд для драпания, послал в Круты три сотни курсантов с винтовками против Красной армии... Эта власть в Киеве тоже пытается отстоять своё право на трон на всю Украину... А Россия, чтобы потом не было единого центра давления, принимает не всю территорию сразу, а разобщая по разным федеральным округам, чтобы занимались работой, а не противостоянием власти... У каждого свои задачи и пути их решения...