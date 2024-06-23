"Нам кололи пустышку?": ФСБ пришла за создателями русской вакцины

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Комментарии
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Сергей Федотов
А что ж про мадам Арбидол ничего не сказано и когда это семейство уже возьмут за задние булки? Они тоже знатный шмурдяк варили.
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9 час.
вс
владимир сергеев
всё в кучу...есть ли правда ...одни домыслы
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6 час.
Eduard
Я так скажу:&quot;США сделали и распространили короновирус,а Европа сделала от него прививку,что бы &quot;своих&quot; лечить! Как видите тут преступная цепочка!
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2 час.

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