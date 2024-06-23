Коллаж Царьграда 2024 год сотрясают скандалы с вакцинами. СМИ пишут, что AstraZeneca и Pfizer, Moderna могли стать причиной смерти части пациентов и наносить вред здоровью.
"Нам кололи пустышку?": ФСБ пришла за создателями русской вакцины
Комментарии
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Сергей Федотов
А что ж про мадам Арбидол ничего не сказано и когда это семейство уже возьмут за задние булки? Они тоже знатный шмурдяк варили.
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9 час.
вс
владимир сергеев
всё в кучу...есть ли правда ...одни домыслы
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6 час.
Eduard
Я так скажу:"США сделали и распространили короновирус,а Европа сделала от него прививку,что бы "своих" лечить! Как видите тут преступная цепочка!
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2 час.
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