Star: интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО

Global Look Pres/Bernd von Jutrczenka/dpa Проявляемый Турцией интерес к БРИКС демонстрирует ее неудовлетворенность отношениями с НАТО и является предупреждением альянсу о необходимости учитывать озабоченности Анкары, пишет газета Star.
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