Карагандинский зоопарк объявил акцию «Сдай ёлку»

В Карагандинском зоологическом парке стартовала традиционная акция по сбору живых ёлок. Хвойные деревья украсят вольеры и станут новой игрушкой или полезным лакомством для животных, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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