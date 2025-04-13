В Архангельске реализуется проект «Я рядом»: дети и родители учатся слышать друг друга

Проект «Я рядом» направлен на поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях Его воплощает в жизнь автономная некоммерческая организация «Связующая нить» при поддержке Губернаторского центра Архангельской области.
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