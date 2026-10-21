Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе, 19 декабря 2024 года © Рамиль Ситдиков/РИА НовостиЖурналисты из недружественных России стран смогут принять участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.