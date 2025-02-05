В Новосибирске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте

Жители города обеспокоены поведением неадекватного человека, который следил за детьми и подростками в Кировском и Первомайском районахЖители нескольких жилых комплексов в Новосибирске испытывают сильное беспокойство из-за мужчины, который, как они подозревают, преследует девочек и девушек.