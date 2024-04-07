Глава ГУР Украины Буданов* признал, что Киев не может уничтожить Крымский мост

Крымский мост хорошо защищен, поэтому у Киева не получается его разрушить. Об этом заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
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