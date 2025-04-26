Задержан вандал, осквернивший могилу военкора "Известий" Федорчака в Крыму

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Следователи установили причастность жителя Нижнегорского района Крыма к поджогу могилы военкора "Известий" Александра Федорчака на кладбище Уваровского сельского поселения, сообщила официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова.
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