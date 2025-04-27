Эксперт Здесенкова: контроль без причины на работе ведет к выгоранию

Выгорание — явление коварное, и сотрудники могут выгореть по многим причинам. Однако существуют личные ошибки сотрудников, которые могут значительно повысить риск выгорания даже самых стойких, рассказала "Газете.
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