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Эксперт Здесенкова: контроль без причины на работе ведет к выгоранию

Эксперт Здесенкова: контроль без причины на работе ведет к выгоранию

Выгорание — явление коварное, и сотрудники могут выгореть по многим причинам. Однако существуют личные ошибки сотрудников, которые могут значительно повысить риск выгорания даже самых стойких, рассказала "Газете.

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