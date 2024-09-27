Расширили рамки. Растущий турпоток в Алтайский край требует новых вложений

В туристическую отрасль региона активно вкладывается как государство, так и частники Несмотря на окончание летнего сезона, турпоток в Алтайский край остается высоким, сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.