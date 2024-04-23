В Татарстане завершилась профильная смена для активистов антинаркотического проекта «Самостоятельные дети»

Смена проходила на базе Детского образовательно-оздоровительного центра «Дуслык». На базе Детского образовательно-оздоровительного центра «Дуслык» прошла Республиканская профильная смена для активистов антинаркотического проекта «Самостоятельные дети».
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