«А зачем нам мир, в котором не будет России?»

Людмила Свириденко

В том-то и беда. Нас уже закидают атомными бомбами, а наши генералы будут чесать в затылке и спорить: отвечать, не отвечать. А что могут люди, у которых военного образования нет и никогда не было? Только чесать в затылке, да думать, как всё своё, непосильным трудом нажитое, уберечь.