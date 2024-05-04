Удары ВСУ по ЗАЭС провоцируют ядерную войну в Европе Андрей Офицеров Главы стран-членов ЕС одержимы идеей ядерной войны, заявил на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«А зачем нам мир, в котором не будет России?»
Комментарии
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Eduard
Согласен!Пару ударов по ним сразу протрезвит их!
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20 час.
Eduard
Да как всегда Западные генералы трясут население ,чтобы безбедно жить и вообще оправдать свое существование!
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20 час.
Людмила Свириденко
В том-то и беда. Нас уже закидают атомными бомбами, а наши генералы будут чесать в затылке и спорить: отвечать, не отвечать. А что могут люди, у которых военного образования нет и никогда не было? Только чесать в затылке, да думать, как всё своё, непосильным трудом нажитое, уберечь.
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19 час.
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