«А зачем нам мир, в котором не будет России?»

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Комментарии
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Eduard
Согласен!Пару ударов по ним сразу протрезвит их!
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20 час.
Eduard
Да как всегда Западные генералы трясут население ,чтобы безбедно жить и вообще оправдать свое существование!
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20 час.
Людмила Свириденко
В том-то и беда. Нас уже закидают атомными бомбами, а наши генералы будут чесать в затылке и спорить: отвечать, не отвечать. А что могут люди, у которых военного образования нет и никогда не было? Только чесать в затылке, да думать, как всё  своё, непосильным трудом нажитое, уберечь.
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19 час.

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