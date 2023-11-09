В Украине раскрыли преступную группировку. Она продвигала фейковые инвестиции в криптоактивы

Киберполиция Украины в сотрудничестве с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины успешно прекратила деятельность международной преступной группировки, занимавшейся созданием более 100 фейковых проектов по инвестициям в криптовалюты.
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