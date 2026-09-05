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Несекретные материалы

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Школьник показательно надругался над флагом России и выложил видео в Сеть

Школьник показательно надругался над флагом России и выложил видео в Сеть

Подросток снял на камеру демонстративное издевательство над государственным символом РФ, после чего опубликовал ролик в интернете.

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