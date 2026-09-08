В двух челябинских округах объявили ЧС и начали эвакуацию сел из-за пожаров. Фото

На территории Карталинского и Кизильского округов Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации и началась эвакуация деревень из-за пожаров, которые охватили сотни гектаров га.
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