Сим-карты, криптовалюта и взломанные аккаунты: банда телефонных аферистов в Краснодаре

Во время обысков в Гулькевичском районе и Тихорецке сотрудники правоохранительных органов изъяли 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, электронные устройства хранения информации и другие доказательства.
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