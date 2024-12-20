Сим-карты, криптовалюта и взломанные аккаунты: банда телефонных аферистов в Краснодаре

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Во время обысков в Гулькевичском районе и Тихорецке сотрудники правоохранительных органов изъяли 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, электронные устройства хранения информации и другие доказательства.

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