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В Осиновой Роще восстановят маршрут №448 и усилят №148

В Осиновой Роще восстановят маршрут №448 и усилят №148

25 августа представители комитета по транспорту Петербурга, комитета Ленинградской области по транспорту и администрации Выборгского района провели рабочую встречу.

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