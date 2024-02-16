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Крымская газета

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  • Юрий Тимофеев
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О доблестях, о подвигах, о славе: куда сходить и что посмотреть с 16 по 23 февраля

О доблестях, о подвигах, о славе: куда сходить и что посмотреть с 16 по 23 февраля

«Крымская газета» составила обзор самых ярких событий предстоящей недели.  ТЕАТР Симферополь Государственный академический музыкальный театр Республики Крым «Человек-амфибия» 12+ 17 февраля, 18:00 Что случится, если люди смогут жить и на земле, и под водой? Будет для них это счастьем или обречёт на муки? Перед человеком-амфибией стоит жёсткий выбор: умиротворение и независимость в океане или любовь, связанная со множеством опасностей, на суше.

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