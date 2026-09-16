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Пациент завершил курс лечения российской вакциной от меланомы

Пациент завершил курс лечения российской вакциной от меланомы

Пациент, получавший российскую вакцину от меланомы, завершил лечение. Об этом сообщает РИА Новости. Читайте также на «FiNE NEWS»Недавно в Санкт-Петербурге открылось новое аритмологическое отделение, где уже проведены первые операции.

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