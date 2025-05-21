Александр Сосновский: Какие секретные пункты скрывает меморандум Трампа и Путина?

Как Ватикан стал новой площадкой для переговоров сверхдержав? Почему Зеленский в чёрном костюме «провалил» визит в Ватикан? Европа обречена? Зачем Трамп ставит Старый Свет на место? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.
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