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Собянин: объект поврежден на территории Московского НПЗ, пострадавших нет

Собянин: объект поврежден на территории Московского НПЗ, пострадавших нет

Продолжается атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву, повреждение получил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

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