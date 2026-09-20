Собянин: объект поврежден на территории Московского НПЗ, пострадавших нет

Продолжается атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву, повреждение получил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
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