Повторный удар ВСУ: больница в Алешках и школа в Новой Каховке пострадали вновь

ВСУ нанесли повторный удар по больнице в Алешках и школе в Новой Каховке. Председатель Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о повреждениях, предотвращённой атаке на скорую помощь и эвакуации главврача Владимира Харлана.