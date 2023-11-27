«Хрусталки больше нет»: огромные волны набросились на один из популярнейших пляжей Севастополя

«Хрусталки больше нет»: огромные волны набросились на один из популярнейших пляжей СевастополяПляжу Хрустальный в Севастополе от небывалого шторма с волнами высотой в 8 метров минувшей ночью досталось по полной.
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