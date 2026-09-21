Экс-арсеналец Рыжков возглавил ФК «Кристалл-МЭЗТ» Борисоглебска

Рыжков, признанный лучшим игроком первой части сезона 2014/2015 в составе тульского «Арсенала» в Премьер-лиге, уже привёл команду к победе со счётом 3:1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Туле подписали ...
- Полиция задержала...
- Телефонные мошенн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым