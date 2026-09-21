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Тульские новости

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Экс-арсеналец Рыжков возглавил ФК «Кристалл-МЭЗТ» Борисоглебска

Экс-арсеналец Рыжков возглавил ФК «Кристалл-МЭЗТ» Борисоглебска

Рыжков, признанный лучшим игроком первой части сезона 2014/2015 в составе тульского «Арсенала» в Премьер-лиге, уже привёл команду к победе со счётом 3:1.

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