ВТБ разоблачил: как мошенники увели более 1,5 млрд рублей у русских граждан

Мошенники выманивают у русских банковские карты под видом «проверки». В ВТБ объяснили, как через обман злоумышленники получают доступ к средствам граждан, и зафиксировали 148 тысяч случаев в 2024 году, заблокировав более 1,5 млрд рублей.