Вот уже три года, как нет дорого для всех ТОСовцев Новоаннинского района, человека- Жученко Светланы Владимировны.
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Вот уже три года, как нет дорого для всех ТОСовцев Новоаннинского района, человека- Жученко Светланы Владимировны.