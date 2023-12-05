Громко скандалят: HYBE отправят Ви из BTS в армию без возможности вернуться в группу

«Сотрудничество участника BTS с корпорацией HYBE кончилось», — слова, которые боится услышать каждый поклонник именитой группы, потому что прекрасно понимает, что за контрактом с HYBE стоит вся карьера того или иного солиста, весь его прошлый опыт, а также будущие успехи.
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